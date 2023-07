Esta joven tiene las nacionalidades de España y de EEUU y compara así ambos países

La hispanoestadounidense y usuaria de Tik Tok @alexandrahammonddd ha publicado un vídeo en el que compara tanto Estados Unidos, el lugar donde vive durante el año, con España, donde pasa los veranos.

Por ejemplo, explica que de Estados Unidos no le gusta que "la gente no espera a que salga la comida de todos y empiezan a comer antes". Tampoco el hecho de no saber beber: "No se sabe beber, como no se puede hasta los 21 luego la gente se revela".

Sobre España asegura que hay un mayor respeto y cuidado a la gente, sin embargo, sí que hecha en falta la cultura de instituto y universidad que hay en Estados Unidos. "No es igual en España y yo tuve una experiencia muy buena", revela.

Otros dos aspectos que destaca de EEUU es el hecho de que con 15 años se pueda conducir, ya que ella comenzó a coger el coche con esa edad.

"En España las relaciones entre chica y chico, en plan amigos, no son raras, pero es algo extraño aquí", indica.

Además, termina diciendo que para los estadounidenses "muchos no saben ni lo que es ni donde está España", incluso comenta que piensan si se trata de México. "Por su parte, los españoles tienen inventada una versión de EEUU que es muy graciosa. Siempre me preguntan si es como en las películas", concluye.