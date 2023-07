Esta joven triunfa en Tik Tok con la pregunta que le hace a todos los millenials

La usuaria de Tik Tok @maritarx ha representado a todos los millenials, aquellas personas nacidas entre 1981 y 1994, al realizar un vídeo en el que cuenta que guarda las cajas de todos los aparatos electrónicos que se compra.

"Por favor que alguien me explique el trauma que nos dejaron en casa para estar guardando las cajas de todo", ha afirmado en la descripción que ha publicado junto al vídeo, que dura casi un minuto.

La joven ha reiterado "los milenials guardábamos las cajas de los dispositivos electrónicos que nos comprábamos como si fuesen recuerdo o algo". "Me sentí personalmente atacada", ha reconocido, mientras sacaba cajas del móvil, ordenador, auriculares o Ipad.

"¿Y la verdad es que por qué lo hacemos? Voy a tirarlos y esta es tu señal para que hagas lo mismo", ha proseguido.

"Tienes cajas de teléfonos que no te valen para nada. Tengo hasta la caja del secador, del portátil, como si fuera a devolverlo cuando no lo voy a hacer. No tiene sentido", ha ejemplificado.

Por último, la joven ha vuelto a insistir en que alguien le ofrezca una explicación al hecho de guardar estas cosas.