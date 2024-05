Un colombiano se corona al responder a los que viven en España y dicen que es "fea"

El usuario colombiano de TikTok, Giovanni Sarmiento, se ha coronado al responder en un vídeo (@giovannisarmiento76) a aquellos que dicen que "España es fea".

"'España es muy fea, es muy fría, aquí no se encuentra la comida que a uno le gusta... Escucho gente diciendo esas tonterías y me pongo a pensar", ha expresado al principio del vídeo, que cuenta ya con más de 5.000 'me gusta'.

Y la primera respuesta ha sido tan solo dos palabras. "Pues arranque", ha expresado el colombiano, refiriéndose a que todo aquel que tenga esos pensamientos, que se mache. "A mí me hace falta, yo vivo en Londres y por eso vengo a cada rato", ha confesado.

"Pero tú, que criticas tanto y vives aquí, donde te abrieron las puertas, te tratan bien, que puedes trabajar, vivir tranquilo, sin preocupado de que le vayan a robar, maltratar... Pues arranca", ha advertido. Ha revelado que al estar en España vive en una "película de ensueño, en un cuento de hadas" y ha hablado de ser más agradecido, pues conoce a gente que ni siquiera se ha podido sacar el pasaporte.

"Esto es una hermosura, una belleza... Ocho veces he venido en los últimos ocho años y nunca dejo de sorprenderme de la gastronomía y la cultura", ha rematado.