Juan Luis Cano da la respuesta más sonada a Toni Nadal por sus palabras sobre la libertad en España

El periodista Juan Luis Cano ha dado una sonada respuesta a Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, tras sus polémicas palabras sobre las libertades que hay actualmente en España.

"Toni Nadal, conocido por su intelectualidad y su vasta cultura", ha escrito el periodista en Twitter después de ver a Nadal asegurar que ahora hay menos libertades que hace 30 años.

Las declaraciones las hizo en una entrevista al periódico Última Hora, donde le preguntaron precisamente si ahora hay menos libertades que en el pasado, tras las declaraciones en ese sentido de personajes como Mario Vaquerizo o Miguel Bosé.

"Hombre, evidentemente", afirmó antes de añadir: "Vivimos en una sociedad en la que un grupo de personas pretende tutelarnos de forma constante sobre cómo tenemos que hablar, cómo debemos actuar, qué es lo que nos tiene que parecer bien y qué mal..."

"Y a mí me gustaría vivir en una sociedad donde yo pueda ejercer mi responsabilidad y donde no se me acote mi libertad", afirmó antes de señalar que ahora hay "hay gente que hace lo mismo" que en los últimos años del franquismo.

"Son personas que defienden la libertad si piensas igual que ellos. Me gustaría vivir en una sociedad donde no me dijeran lo que tengo que hacer, que no me regularan todo y no me impusieran su criterio. Y las personas que quieren imponer no son las más preparadas, precisamente", dijo.