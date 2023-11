Juegan a decorar su casa con el dinero de su pareja: ojo a lo que compra él

El usuario de Tik Tok @carliyoelnervio ha realizado junto a Natalia, su pareja, un reto que consiste en decorar la casa con el dinero del otro, es decir, se han intercambiado las tarjetas de crédito y han puesto un presupuesto de 80 euros.

"Nos hace falta aspiradora, hace falta plancha...", comienzan diciendo. Sin embargo, él no ha hecho caso y ha comprado una Play Station 5. "Me llegó el otro día, pero venía con la caja a simple vista y lo tuve que meter en el coche para grabar el vídeo", dice el creador de contenido.

Entonces, en el momento de descubrir lo que han comprado, su pareja le muestra la cafetera que compró por 120 euros. "Te hago Bizum con la diferencia", le comenta.

Ahí es cuando le toca su turno y le comenta que lo ha dejado en el baño, a lo que en un primer momento Natalia piensa en una papelera. Cuando ve la Play 5 no le hace ni pizca de gracia e incluso le pregunta si se la ha regalado alguna marca.

"No, me la has comprado tú Natalia, gracias por la Play. Necesitamos un electrodoméstico", le dice el usuario, a lo que su pareja responde que no es nada gracioso.

"Vamos a jugar otra vez que me voy a comprar una máquina de láser que me lo voy a hacer todos los días", finaliza Natalia el vídeo.