Va a un karaoke en Benalmádena, pide Camela y todo lo que le pasa deja loco a Tik Tok

El cómico y actor @rikomedy, que es famoso en redes sociales por su contenido, ha revelado en un vídeo publicado en la red social de Tik Tok lo que le ha pasado al ir a pedir una canción de Camela en un karaoke de Benalmádena.

"Estamos en un bar de guiris en Benalmádena y vamos a ir a decirle al DJ que nos ponga un canción de Camela y si no me voy indignado", aseguran en el vídeo tanto él como sus amigos.

Ahí proceden a ir al DJ a pedirle la canción de Camela. Tras comentárselo, el pinchadiscos al principio no se entera de lo que le dice. Intentan mantener una conversación, que no sale muy fluida, en la que el creador de contenido le pide música en español para cantar.

Como no se lo ponen, acaba por indignarse. "Los españoles en Benalmádena somos la última mierda, no nos ponen canciones españolas, son solo canciones guiris y no las voy a cantar".

Al final acaba grabándose mientras toma una copa seriamente y sin sonreír mientras todo el bar está cantando una canción en inglés.