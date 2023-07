La actriz María Hervás revela cómo es realmente Letizia en privado y cómo se portó con ella

Letizia se ha convertido en noticia este viernes después de unas declaraciones de la actriz María Hervás, que ha contado en una entrevista en Europa Press que la reina le contó en una conversación privada que tenía un perfil secreto de Instagram.

La intérprete ha señalado que la reina "investiga" desde una cuenta secreta en la red social de las fotografías donde sólo hay un perfil oficial de la Casa Real.

Fue en un encuentro con Letizia en 2022, durante los Premios Princesa de Girona que tuvieron lugar en Málaga, donde la reina le contó a la actriz, premiada en esa ocasión, donde la reina le reveló el secreto.

"Le tengo una gran admiración personal, a parte de que sea reina, que le suma el título. Le tengo admiración porque tuve la oportunidad a través de la Fundación Princesa de Girona de compartir una cena con ella y algunos momentos personales. Es una admiración de mujer a mujer", ha empezado contando Hervás para la agencia.

Y ha proseguido: "Es una tipa valiente, culta, preparada y super interesada. Yo recuerdo cuando la conocí, lo sabía todo de mí y era porque había hecho el ejercicio de informarse porque sabía que iba a cenar conmigo y tuvo el respeto de informarse. Letizia es maravillosa como persona, alejada del concepto monarquía, y le deseo lo mejor".

Sobre qué le dijo concretamente la reina, Hervás ha comentado: "Me acuerdo que me habló de Instagram, me dijo consejos y me dijo 'sigo a compañeras tuyas y espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen y no me gustan demasiado'".