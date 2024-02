Cuenta indignada lo que le ha dicho una anciana de Holanda al enterarse de que es española

La usuaria de TikTok @guaci_mara_, española que vive en los Países Bajos, ha publicado un vídeo en el que se lamenta del comentario que le ha hecho una anciana de allí al enterarse de que ella es española.

"Lo que tengo que aguantar trabajando como autónoma en Holanda en el cuidado de personas mayores. Me dice una señora: '¿De dónde eres?'. Digo: 'De Gran Canaria, España'. Y mira así y dice: '¿Y qué haces aquí con este tiempo que hace?'. Y yo... bueno quería aprender un idioma. Y dice: 'Ah, qué bien", ha empezado contando.

"Y se queda ahí la cosa y me dice al rato: '¿Quieres aprender otro idioma?'. Y yo... sí, quizá francés. Y dice: '¿Y también vas a ir a Francia a aprenderlo?'. Y yo... sí, quién sabe. Dice: 'Ah, cuando tengas suficiente dinero'. Y yo... no señora, el dinero no es importante", ha continuado.

La española se ha lamentado porque dice que "es increíble cómo la gente te puede hablar de la manera que le dé la gana".

"Que me voy a ir aprender otro idioma a Francia pero cuando tenga aquí suficiente dinero. De verdad, están mal acostumbrados a que la gente viene aquí y chupa de ayudas y que no trabaja y que no hay casas. Este es un país que no hay viviendas para tantas personas pero luego hace falta un montón de gente en todos lados porque la gente se trae a la familia aquí y luego no trabaja ninguno", ha asegurado.

"Entiendo que estén cansados de la situación, pero tampoco pueden pretender hablarle a cualquiera de la manera que les de la gana porque los que venimos de fuera somos los que realmente estamos cuidando de ellos. No puede pretender tampoco tratar mal a la gente", ha lamentado.