La gente no da crédito a lo visto en un supermercado de Cuba: el motivo es más que obvio

La creadora de contenido cubana Anita Mateu que actualmente vive en Galicia, pero en esta ocasión ha enseñado como es en su país natal un supermercado y la gente no da crédito con lo que ve.

No solo por cómo es, que ya han sugerido que refleja su situación actual, sino porque el supermercado está más abastecido por productos que vienen desde España que del propio país.

Lo primero que ha destacado en el vídeo, que acumula millones de reproducciones y más de 60.000 'me gusta' en tan solo un día, es que "los supermercados de Cuba no parecen supermercados". "En Cuba se paga con monedas extranjeras (a través de un pago virtual), pero el cubano cobra en pesos cubanos, pero no puedes pagar con estos", ha expresado.

Tal y como ha enseñado, además de lo poco abastecido que está, la mayor parte de productos son españoles. "Ahora que vivo en España no hay comparación, las neveras están totalmente vacías y los productos están repetido suna y otra vez, cero variedad", ha insistido.

Ha lamentado que los ciudadanos, debido al salario, no pueden comprar ahí: "No hay carne fresca, no hay ruta... La misma crema de avellana, y mira dónde dice que está hecha: Valencia", ha dicho, mostrando, además, algo que ha llamado mucho la atención, es que son de la marca 'HiperDino', supermercado líder en Canarias.

Tampoco tienen bolsas de plástico ni de ningún otro tipo, tal y como ha mostrado. Dos paquetes de galletas, dos de espaguetis, dos de gelatinas, un pollo entero y un par de productos más (la mayoría de España) le ha salido por un precio de escándalo: 80 euros.