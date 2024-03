La madre de un niño de 3 años cuenta la "pesadilla" vivida con el dentista de su hijo: terrible

La usuaria de X @Amoxicilinamama es madre de un niño de tres años y ha relatado lo que le ha ocurrido con el dentista del pequeño tras salirle una mancha blanca en un diente, aunque en un primer momento le aseguraron que no era nada de lo que preocuparse.

"¿Sabéis aquello de que (los niños) se acostumbran a dormir con un biberón de leche y ya se duermen toda la noche? Pues nos ha costado un disgusto muy grande y 1.000 euros", ha empezado diciendo.

El problema surgió tras "una pequeña mancha en una paleta" que ella veía "a diario". Aunque su marido "decía que no era nada", la progenitora estaba cada vez "más paranoica", pero en la Seguridad Social no les quisieron atender "por diferentes razones" que no ha entrado a enumerar.

"Vamos a uno privado, la señora dentista nos trata de padres primerizos y nos dice que es una mancha. Pues yo, la loca de los dientes, se rinde. Nadie me hace caso. Pasan seis meses (con dos años y medio), un día le toco con la uña y agujero. Ya casi confirmo mi diagnóstico, porque no soy dentista, pero tampoco tonta", ha continuado.

Acudieron a otro especialista que les confirmó que el menor tenía "caries avanzadas, pero que ellos no trataban a niños tan pequeños, ya que había que dormirle para hacérselo", por lo que les redirigieron a una clínica donde pudieran anestesiarle.

"Hay niños mas propensos por la saliva y por el pocito de leche que se queda en la boca al dormirse (...) Fue genial. Mi pequeño se despertó en mis brazos poco a poco de la anestesia. Estábamos muy nerviosos, pero todo fue bien", ha aclarado la tuitera.

La intervención ha costado "cerca de 1.000 euros por anestesia y empastes". Y esto ha dicho para terminar su queja contra los que no le tomaron en serio: "Yo me cago en la Seguridad Social que no nos quiso diagnosticar y en la dentista que se rio de nosotros".