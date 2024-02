La peor fabada de bote está en estos dos conocidos supermercados, según un experto

La fabada es uno de los grandes platos de la gastronomía española. Para saber qué marca hace la mejor El comidista ha contactado con el Chef ejecutivo de Llamber y El Chigre 1769, Ángel Palacios, que ha elaborado un ranking.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La primera marca que ha valorado es la de la marca Albo, a 3,29 euros el bote, de la que ha dicho que "es una fabe demasiado pequeña". Del caldo dice que tiene "una textura de colágeno": "Del chorizo y la morcilla de asturiano tiene muy poquito". La nota es un 3 sobre 10.

Después ha analizado la marca de Carrefour, a 5,25 euros: "La fabe es un poquito más parecido a lo que sería la asturiana". Como pega ha señalado que el falta "mantecosidad": "Los embutidos no se parecen a un embutido asturiano". La nota es 5.

Sobre la fabada de Lidl, a 2,66 euros el bote, ha dicho que "la fabe es muy chiquitita" y está "bastante rota". "No le encuentro la parte ahumada de los embutidos", ha reseñado. "Para comer en casa están ricas", ha concluido antes de darle un 3.

De la fabada de La Catedral, cuyo precio es de 12,95 euros, ha dicho que "tiene otro calibre" y que sí que tiene algo que ver con una fabe asturiana. El tamaño del embutido también le ha parecido correcto por lo que la nota es de un 7.

Hacendado, la marca blanca de Mercadona, también tiene su marca de fabada a 1,50 euros: "El problema que hemos tenido en las anteriores: el tamaño de la fabe es muy pequeñita, muy rota". Y ojo porque se lleva la peor nota: un 1. "Sintiéndolo mucho pero está muy lejos de lo que sería algo rico", ha sentenciado.

Eroski también se ha enfrentado al análisis del experto. Sobre la lata de 1,50 euros ya dicho que "de sabor está compensadita" aunque "el chorizo no sabe a nada": y también se ha llevado un 1.

Y por último le ha tocado el turno a Litoral, la clásica fabada asturiana de bote de toda la vida, cuyo precio es de 4,89 euros. "En el caldo se nota ese puntito de agua. Por fin encontramos panceta más en la línea. La fabe se mantiene bien, no está muy rota. No me huele como una fabada de siempre", ha sentenciado antes de darle un 5 raspado.