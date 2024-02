La pregunta que le hizo la reina Letizia a Bad Gyal provoca la madre de todas las sorpresas

La cantante Bad Gyal protagonizó uno de los momentos más destacados de la primera edición de los premios de La Vanguardia, celebrados el pasado mes de septiembre. La artista recogió un premio que le dieron los reyes de España y la escena fue de lo más comentada.

Lo fue por dos motivos: por su revelador vestido de estilo naked dress [vestido desnudo] y por haber saludado antes a doña Letizia que a don Felipe, orden inverso al que marca el protocolo.

De esto ya habló en una entrevista en el podcast de Chente Ydrach, pero ahora la artista ha vuelto a dar detalles desconocidos de ese momento. Lo ha hecho en la entrevista que le han hecho en La Resistencia, el programa de David Broncano.

Preguntada por qué le dijo el rey Felipe VI en ese momento, la cantante ha sorprendido a todos con su revelación: "No me acuerdo exactamente, pero no sé si en ese momento me preguntó mi edad".

Su revelación no solo ha provocado las risas del presentador, que le ha comentado irónicamente que Felipe VI no tiene pintas de consumir reggaeton. "No creo que ninguno de los dos se pongan Perdió este culo", le ha contestado la invitada.

Además, Bad Gyal ha vuelto a dejar a todo el mundo sin palabras al contar lo que le preguntó Letizia: "Se interesó por mi vestido, no sé si para ponérselo ella o no. Me preguntó qué llevaba debajo".

"Yo le dije lo que llevaba, que era un tanga. Creo que fue ella la que me preguntó eso, estuvimos hablando mucho rato del vestido porque le generaba muchas preguntas", ha añadido.

Broncano, que no ha parado de reírse en todo el momento, ha bromeado con que si ella le preguntó por lo que la reina llevaba debajo. "No, soy atrevida pero no tanto... aunque si quiere clases de perreo para mover el culo cuando quiera se las doy", ha replicado.

"Se va a enfadar, creo que le caí bien y ahora le voy a caer mal", ha zanjado la cantante catalana.