La respuesta de su jefe cuando le pregunta por la propina: vergüenza es poca

La cuenta de @soycamarero ha vuelto a publicar un nuevo capítulo de vivencias en la hostelería, a veces con final feliz y a veces no tanto. Esta vez ha sido la respuesta de un jefe a una empleada que le ha preguntando cuándo repartirá la propina que le corresponde.

La reacción de los usuarios en X (antes Twitter) ha sido clara e indignados es poco. En poco menos de un día la publicación ha cosechado más de 303.000 reproducciones y 3.000 'me gusta'.

Valentina, que juega el papel de empleada, preguntó a su jefe a través de WhatsApp cuándo repartirá "la Peppa" (propina), y, sin titubeos, la respuesta que le dio la dejó a cuadros: "Hola, Valentina, el bote pertenece a la empresa, buenos días".

" ¿No vais a repartir las propinas?", replicó. Desconcertada y sin respuesta, al cabo de unos pocos días volvió a escribirle para insistir en la entrega del bote: "Te vuelvo a escribir ya que veo que no entendiste la pregunta o algo. ¿Cuándo se me va a entregar mi parte correspondiente a las propinas? Y, de nuevo, prácticamente calcando el mensaje, volvió a afirmar: "El bote pertenece a la empresa, buenos días".

Indignada, le insistió en si le iba a contestar lo que le había preguntado: "Hay una parte de ese bote que me pertenece a mí, no a la empresa, ya que es mi parte de propina trabajadas, y como se debe hacer se reparte entre las tres que trabajamos". La respuesta de su jefe no fue otra que aclarar que "el reparto del bote es privilegio de la empresa, ahórrate volver a escribirme".

"Mira que tenéis poca vergüenza", zanjó. Y es la opinión que han compartido la mayoría de usuarios: "Los empresarios tienen mucha audacia". "Como cliente, si doy propina es para el servicio, no para el dueño", ha afirmado otro. Según Noticias Trabajo, reafirmándose en la sentencia 2679/2021 del Tribunal Supremo y al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, la negación a las propinas puede conllevar a un "cambio sustancial en las condiciones del contrato".