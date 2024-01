Una española informa de algo que no se hace en Inglaterra a la hora de sacarse el carnet

La usuaria de TikTok Cristina Olmedo, una española que vive en Inglaterra, ha hecho un vídeo para su red social en la que enumera algunos aspectos de la vida en el país británico y que hay que tener en cuenta si se quiere ir de viaje o si uno está pensando en mudarse a vivir ahí.

El primero que señala es que no existe el DNI. "Su documento es el carnet de conducir y lo llevan a todas partes, así que las personas que no tengan o no se lo estén sacando supongo que irán con el pasaporte".

Sobre el carnet de conducir destaca que "los examinadores nunca te llevan a la autovía y tienes que aprender solo a meterte", algo que a ella personalmente le parece "muy peligroso".

"Además hay que tener en cuenta que la gente que tiene una L roja es gente que está practicando con sus padres para sacárselo", añade.

También comenta que vas a dudar si eres gracioso o si tienes sentido del humor porque "no vas a entender las bromas que te hagan, ya que el sentido del humor es diferente y se ríen mucho de los chistes verdes".

Otro punto que cita es que "te puedes encontrar en un supermercado a gente en pijama, en bata, albornoz, gente con la toalla en el pelo o directamente a personas que salen descalzas".

Finalmente y como penúltimo aspecto indica que hay dos cosas sagradas, que son el té y la leche fresca. "Por último, si tienes algún tipo de complejo por tu acento relax porque hay muchísimos tipos y conducir es una carga de obstáculos porque los coches pueden aparcar en mitad de un carril", remata.