La respuesta de Jesús Calleja a Javi Poves al decir que no ha ido al espacio: "¿Qué vas a saber de ciencia si no has estudiado?"

El exfutbolista y entrenador Javi Poves, conocido por sus teorías conspiranoicas del terraplanismo, defendiendo que la Tierra es plana, ha hablado en una entrevista con Miguel Galán en el programa Mejor llama a Galán, en la que ha vuelto a repetir que Jesús Calleja no viajó al espacio y que utilizó un plató "a lo Interestelar".

El presentador de televisión ha contestado a través de un vídeo en redes sociales, en el que comienza diciendo: "Por alusiones... Por cierto, Javi Poves, el último programa que rodé de Universo Calleja y que verás el próximo lunes 22 de junio a las 23 horas en Telecinco, despegamos de Madrid, volamos al este, llegamos a Vancouver, después seguimos al este, volamos a Nepal, seguimos volando al este, llegamos a China y volvimos a Madrid".

"Pregunta Javi: ¿Cómo lo hicimos? ¡Exacto! Solo se puede en un planeta esférico", ha rematado el presentador. Después, en el vídeo adjunto, ha ido contestando, primero a la alusión de Poves de que Calleja se lo tomó "a lo personal" la primera vez que quiso desmentirle.

"Hombre, que no, que yo no me cabreo ni muchísimo menos, me hacéis muchísima gracia. Cuando fuisteis a ese programa en Cuatro, mi cadena, con una esfera, una palangana y una jarra de agua... Me desternillé de risa, hay que tener un par bien puesto. Sois tíos divertidos", ha expresado Calleja.

"¿Qué vas a saber de ciencia si no has estudiado?"

Ante la acusación de Poves de utilizar un plató estilo Interestelar, Calleja le da otro repaso: "Yo me fui al espacio, me fui currando, se emitió en Mediaset, se hizo un informativo en directo brutal. Se emite en 200 países en Prime Video. De verdad, ¿a alguien se le puede ocurrir una majadería de esas de que me fui al espacio y se ha grabado en un estudio?".

"Piénsalo un poquitín. Claro que existe el espacio y claro que existen las estrellas. Lo que pasa es que cuando sales y es de día, como es mi caso, no las puede ver, como la Tierra cuando estás abajo, y claro que es esférica. Las ventanas no estaban trucadas", ha defendido.

Ha rematado preguntándose: "Mecachis en la mar, ¿qué nivel de estudio tienes tú? ¿Cuánta tecnología que en una hora ya sabes la verdad y la mentira? Sois muy graciosos. Es cuestión de currárselo un poco, de estudiar, confiar en la ciencia. Pero que tú eres futbolista y entrenador, ¿qué vas a saber de ciencia si no has estudiado?".