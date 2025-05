¿Por qué no se ha vuelto a la luna?: Calleja vuelve del espacio y desmonta a los conspiranoicos

El aventurero Jesús Calleja ha estrenado este miércoles 21 de mayo en Prime Video la segunda parte del documental Calleja en el Espacio, llamado Misión Cumplida, donde muestra cómo fue su viaje al espacio de la mano de Blue Origin en la nave New Shepard.

A escasas horas de la publicación de su documental, Calleja atiende a El HuffPost en el hotel Urso, en el centro de Madrid, donde como si de una misión lunar se tratase tenemos 13 minutos exactos para hacerle preguntas.

Pero en vez de preguntas le emplazamos a que desmonte algunas de las conspiraciones más extendidas en la red en la actualidad: desde que la Tierra es plana y hueca pasando por el 5G y metiendo entre medias alguna que otra de broma como la mítica de que Paul McCartney está muerto y lo suplantó en 1966 un policía montado de Canadá.

Paul está muerto

Está conspiración dice que el mítico integrante de Los Beatles, Paul McCartney, murió en 1966 y fue reemplazado por un policía montado de Canadá llamado William Campbell que se le parecía físicamente.

Respuesta de Calleja: Esta no la había oído. No puedo responderte porque me parece una cosa cómica qué te voy a responder.

El 5G es el mal

La conspiración tiene varias vertientes. Una de ellas dice que la tecnología 5G provoca cáncer, otra que gracias al 5G se activaban los microchips de las vacunas del coronavirus. Como dijo Miguel Bosé: "Yo digo no a la vacuna, no al 5G y no a la alianza España/Bill Gates".

Respuesta de Calleja: Se han hecho tropecientosmil estudios de lo que hacen las ondas electromagnéticas de cualquier móvil. Estaríamos fritos ya la humanidad. No se ha dado el caso de alguien que diga he cogido un tumor maligno y le sale el cerebro por una oreja porque estaba con el teléfono.

¿La luna? Fue Kubrick

Esta conspiración asegura que en el año 1969 el Apolo 11 no fue a la luna realmente y fue el director de cine Stanley Kubrick, autor de películas como 2001: odisea en el espacio, el que rodó en un plató el alunizaje. Otra de las patas de esta conspiración es la de preguntar: ¿por qué no se ha vuelto a la luna?

Respuesta de Calleja: Esas son unas imágenes que se sacaron de contexto en un documental que hubo. Coges un documental y dices lo que te da la gana y puedes poner "el plató donde se rodó...". Es muy sencillo: con un telescopio de fabricación casera yo tengo las fotos de los restos que quedó del eagle donde alunizamos.

A la luna no fuimos a hacer ningún estudio científico, fuimos porque estaba allí y había una Guerra Fría y estaban americanos y rusos. Era una cuestión de mucho poder y quién la tiene más grande. Ganó EEUU porque antes los rusos habían mandado a un ruso que orbitó al rededor de la Tierra y los americanos dijeron nosotros vamos a mandarle a la luna. Era una cuestión geopolítica. Si contamos en euros lo que se gastó la NASA para el programa Apolo nos tiraríamos de los pelos porque es una cifra abrumadora. Por eso se fue a la luna, ¿por qué no se volvió? Porque la Guerra Fría pasó, ya fuimos a la luna y no había más que hacer. Ahora tenemos otras inquietudes. Apareció la empresa privada, abarató los costes, la tecnología es más fácil de hacer, tenemos capacidades de mandar naves más rápido y puede ser una lanzadera para ir en el futuro a Marte, hacer minería espacial.

La Tierra está hueca

Esta conspiración dice que la Tierra está hueca, que no tiene manto ni núcleo y que ahí dentro vive una civilización avanzada.

Respuesta de Calleja: Si has visto mi sección Yo estuve allí... está resumido. Dicen "no se puede ir a la Antártida porque es un muro que está alrededor... He ido a la Antártida, la he cruzado desde Sudáfrica, desde Chile, Argentina. He entrado por todos los sitios, he llegado en avión, la he grabado cómo se entra y como es un continente entras por un lado y sales por el otro. Me lo he hecho andando, caminando, he escalado no sé cuántas montañas allí, la montaña más alta el Monte Vinson, no puedes sobrevivir a las temperatura porque no hay un humano que lo haga pues yo me fui con un canario, los dos solos, y escalamos la montaña más alta en el lugar más frío. Como esto también lo he grabado, todo lo que dices que es una barbaridad, lo contrarrestro con imágenes de que no es así.

Al Polo Norte también he ido andando que dicen que hay un agujero donde hay una roca muy grande que dentro, la élite tiene unas luminaria que proyecta las estrellas en un domo que cubre la Tierra y vemos las estrellas, la luna y el sol que tampoco existe. O que si una nave intenta salir rompes el domo y como fuera hay agua morimos todos porque se cae el agua para adentro. Me lo tomo con humor pero me parece que es pasarse un poco. Es tan delirante. Al más inocente ni siquiera se la cuelas. Hay dos tipos de personas que hacen esto: el que se lo cree y busca las conspiraciones y el que empezó así, le fue bien, gana dinero, ya sabe que la Tierra es esférica pero está el dinerito en el medio. Entre ellos gente que dice que tiene carreras.

¿El apagón? La Agenda 2030

El apagón forma parte de la Agenda 2030 y se provocó para saber cómo reacciona la población a este tipo de sucesos y así llegar a una cosa llamada "el gran reseteo".

Respuesta de Calleja: Los conspiranoicos cada uno se inventa una cosa. Había cosas desde los extraterrestres, los ovnis, el que lo había adivinado... todo así.

Los pájaros no existen

Esta no es una teoría de la conspiración como tal. El movimiento Bird's aren't real (los pájaros no existen) es un movimiento satírico que promueve la falsa teoría de que las aves son, en realidad, drones operados por el gobierno de los Estados Unidos para espiar a los ciudadanos.

Respuesta de Calleja: No la conocía. Esa es buenísima. No va a superar la de las estrellas que son luminarias y el sol y la luna no existen.

Nos fumigan

Esta teoría de la conspiración dice que las estelas que dejan los aviones —llamados según los conspiranoicos chemtrails— son agentes químicos o biológicos que, entre otras cosas, sirven para manejar el clima.

La respuesta de Calleja: Son las estelas que salen de los aviones, sabes que soy piloto, cuando hacen la combustión, entre los gases que salen sale vapor de agua y cuando estás en capas en altitud cuando tienes un frío enorme y hay humedad generas una estela.

La Tierra es plana

Esta conspiración dice que la Tierra es plana y si llegas al final del horizonte pues te caes a vaya usted a saber dónde.

La respuesta de Calleja: Es mejor a veces no responder y responder con imágenes que son suficientemente aclaratorias. De hecho tengo algo que colgaré en breve donde creo que nadie que haya ido al espacio, entre todas mis tareas que tenía todavía saqué un pelín de tiempo para dirigirme a los terraplanistas en términos de la ventanilla de la nave no me la van a cambiar, mi cámara no es de ojo de pez, estoy a dos minutos de salir al espacio, no da tiempo a tunear nada y vamos a ver qué se ve allí arriba.