La surrealista anécdota que le ocurrió a un argentino en un McDonald's de Barcelona

El usuario de TikTok Alexis Ramírez, un argentino residente en Barcelona y conocido en la red social como @aleramirez.ok, ha contado en un breve vídeo la surrealista anécdota que vivió cuando fue a comer a un McDonald's.

"Cosas rándom que me pasaron siendo argentino y viviendo en España", inicia el vídeo Ramírez. Cuenta que fue a uno de estos establecimientos de comida rápida a comer y que se pidió un menú.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, el trabajador del McDonald's se fijó en el acento que tenía y le preguntó si era argentino. Él le contestó que sí y hablaron un momento de temas "normales".

Entonces, le dio el pedido y se lo fue a comer a una mesa. "Cuando estaba terminando vino el mismo trabajador y me dio un McFlurry. Le dije que no lo había pedido y me comentó que me lo daba por ser argentino porque le gustaba mucho la actriz Luisana Lopilato", cuenta.

Al final Ramírez, relata, se lo tomó sin dar crédito a que fuera Luisana Lopilato el motivo por el que le habían regalado un helado. Su testimonio se ha hecho viral y ya lleva más de medio millón de reproducciones.