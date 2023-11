Un norteamericano triunfa al describir así un concepto MUY español: "Las señoras"

El usuario estadounidense de TikTok @andaluzalachian ha triunfado en la plataforma tras publicar un vídeo en el que ha definido un concepto muy español como son "las señoras".

"Quería compartir algo que podría poner mi vida en riesgo", ha manifestado irónicamente al principio del vídeo, que ya cuenta con más de 67.000 visualizaciones. "Existe una sociedad secreta, una 'camarilla' todopoderosa de personas que ejecutan todo, podrías pensar en hombres blancos ricos con traje de negocios, pero en realidad esas personas caminan entre nosotros", ha continuado.

"Miran desde sus balcones, se reúnen en la plaza pública en números que no comprendemos... Hablo de la 'hermandad' de las señoras", ha revelado el estadounidense. Las ha definido como las verdaderas "titiriteras" que "hablan en un código que vuelve al apogeo del Imperio español", y que mueven los hilos del mundo.

El usuario ha expresado que se identifican por su característico corte de pelo: "Al convertirse en miembros de esta hermandad de señoras se hacen este corte de pelo y se vuelven miembros vitalicios. Puedes identificar qué rango se encuentran en la sociedad por su ropa y, a veces, por sus joyas".

"Pero no me malinterpretéis porque esta 'sociedad secreta' es una fuerza benevolente de nuestro mundo, están en las sombras, y si no fuera por ellas el mundo sería un lugar mejor", ha indicado. "Y tal vez esta hermandad tenga respuestas sobre qué carajos es la almohada larga en España", ha finalizado.

Los usuarios de la plataforma le han dado la razón al joven estadounidense, alargando la ironía sobre este tipo de señoras españolas: "Son las cámaras de vigilancia más antiguas y efectivas de la historia". "Soy un padre inglés que vive en Andalucía y tengo que decir que mi suegra es una de ellas", ha comentado otro.