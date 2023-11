Le dejan a un jugador del UCAM Murcia este cartel en la puerta de su casa: es una MA-RA-VI-LLA 

El jugador del UCAM Murcia de Baloncesto Dylan Ennis ha compartido para todos sus seguidores de X, la red social conocida antes como Twitter, el cartel que le han dejado sus vecinos mientras disputaba su partido de Champions League contra el Igokea bosnio, que acabó con victoria para los murcianos por 72-47.

"Anoche llegué a casa después del partido y estaba este letrero en la puerta de entrada 🥹Aficionados de Murcia no puedo expresar lo mucho que os aprecio y el amor que me mostráis a mí y a mi familia. No hay día que no me sienta agradecido de vivir en Murcia. ¡Gracias!", ha contado Ennis en el mensaje que ha publicado.

Además, Ennis ha compartido el cartel que le han colgado y en el que le han aprovechado para desearle un feliz Halloween. En él, sus vecinos también le han confesado que les gustan las zapatillas que lleva habitualmente y le han comentado que es un "gran showman muy divertido".

"Te hemos ido a ver y has estado fabuloso en asistencias, robos, triples y en acciones de 'costa a costa'", han añadido en el letrero. Ennis, en el partido contra el Igokea, ha acabado con 9 puntos, 6 asistencias y 3 robos.

Por último y antes de firmar, también le han recomendado que su mujer y sus hijos lleven paraguas a los encuentros para que no se manchen.