Le dejan una nota porque su coche hace mucho ruido y su respuesta da mucho que hablar

El usuario de TikTok @angeelminuesa ha respondido a través de esa red social a los vecinos de su garaje, que le dejaron una nota quejándose por que su coche hace demasiado ruido.

"Señor vecino, le rogamos por favor arregle el tubo de escape de su coche, ya que cada mañana nos despierta con el ruido tan desagradable que hace", se lee en el cartel, donde se agrega: "Se lo pedimos por favor los vecinos".

En TikTok, el usuario deja claro: "Lo siento, pero no pienso cambiar el motivo de mi felicidad". Y subraya: "El coche no está roto, es un clásico deportivo de la época. Siento ser diferente y que no me gusten los coches nuevos o lavadoras que hay hoy en día".

"Si no sabes apreciar el verdadero sonido de un motor de verdad no es mi problema que seas tan ignorante", zanja.

En los comentarios, esa reacción ha provocado opiniones de todo tipo. "Yo aprecio el sonido de un motor de verdad pero como me molestes mucho cuando estoy durmiendo a los tres días está el cochecillo ardiendo", le dice uno.

El propio usuario ha respondido: "El problema es que no suena nada porque además voy al ralentí, y he hablado con varios vecinos y ni lo escuchan simplemente es el vecino de turno".

Otro señala: "Cuando tengas hijos lo entenderás". Y uno más: "Simple. Tu piensas en tu felicidad? yo voy a pensar en la mía".