Le dicen a un canario que en Canarias no hay Mercadonas y él se pasa el juego con su irónica respuesta

El popular usuario de TikTok @oskita_redfull, un canario que acumula más de 125.000 seguidores, ha logrado una gran repercusión con su irónica respuesta a un seguidor que le escribió que en las Islas Canarias no tenían Mercadona.

"Cierto, en Canarias no tenemos Mercadona. De hecho una de las veces que fui a Península Ibérica, he ido dos porque no suelo salir mucho aquí ya que estamos muy aborregados, me sorprendió mucho ver que en casi todos los lados tenéis un Mercadona", asegura.

Incluso bromea con que se trajo una moneda de dos euros: "Me sorprendió tanto. En la

Península Ibérica con euros, una pasada la verdad. Me traje una moneda de dos euros de recuerdo, igual que cuando vas a Estados Unidos o a Tailandia".

"Me encantó. Como ya sabes aquí utilizamos la concha y depende del tamaño de la concha tiene un valor u otro. Las más pequeñas valen menos y las más grandes valen más, te puedes comprar algo más", afirma.

El usuario comenta que con las grandes se pueden comprar casi un móvil antes de ironizar con el avance de los móviles en la Península. "De locos, no sé por qué iPhone vais, pero nosotros aquí todavía estamos con el 2 y a ver si ahora para Navidades llega el 3".

Finalmente, acaba con un último mensaje: "Lamento que aquí no haya Mercadonas, pero tenemos otras cosas... No pasa nada".