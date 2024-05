Cuenta lo que ocurrió con su reserva en un restaurante "sin decir que era para una boda": no es lo normal

El boom de las bodas desde la pandemia del covid sigue manteniéndose en el tiempo. Sólo en 2022, hubo 34.747 matrimonios religiosos en España. Un dato con el que se superó a los 24.957 de 2021 o a los 9.664 de 2020.

Cuando alguien se pone manos a la obra en la preparación de una boda, las cuentas y los presupuestos suelen acabar siendo más elevados de lo esperado y de lo que es habitual en cualquier otra celebración.

Entre el banquete, el vestido y el traje de la pareja, el viaje de novios y muchos otros detalles, sacar la calculadora es un auténtico quebradero de cabeza para muchas parejas que no quieren sobrepasar los gastos previstos.

Aunque hay algunas parejas que no dudan en tirar de ingenio para tratar de ahorrarse algunos gastos que consideran innecesarios. Algo que hizo la usuaria de X @bephantol con el banquete de su enlace.

"Yo cuando me casé reservé un menú cerrado en un restaurante sin decir que era para una boda (era una cosa sencilla y éramos pocos), cuando me vieron con vestido de novia me dijeron", ha explicado en un primer mensaje.

La respuesta del restaurante fue la esperada. "Mujer, haber avisado, que te hubiéramos puesto esto más bonito, hubieras podido elegir las flores, tenemos menús especiales para bodas…", ha relatado la protagonista.

"Y les contesté que Justo eso era lo que no quería, que me gustaba la comida de ese sitio y el resto me daba igual. Y cero dramas", ha revelado.

"Y les contesté que Justo eso era lo que no quería, que me gustaba la comida de ese sitio y el resto me daba igual. Y cero dramas."

Ha terminado con un mensaje tajante sobre los precios elevados de las bodas: "Vamos, que pretender cobrar más solo por ponerle la coletilla 'para bodas' sin ofrecer ningún servicio extra es de tener una jeta descomunal", ha sentenciado.