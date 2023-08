Emigra a España y cuenta a todos cómo es vivir aquí: merece la pena oírlo y valorar

El usuaria venezolano @aliriocardona218, un joven que vive en Madrid y que tiene más de 14.000 seguidores en su perfil de la red social, ha elaborado un vídeo en el que en cuatro minutos cuenta todo lo que hay en España y que no se valora lo suficiente.

"Muchos dicen váyanse para España a ganar 1.200 euros, pero es que hay gente que gana más y otra que gana menos, depende de lo que hagas. Conozco de gente que gana poco más que 1.000 euros hasta 2.500", asegura.

El creador de contenido es claro a la hora de hablar de todo lo que acompaña al sueldo: "La gente piensa que yéndose a otro país que ganan más creen que van a reunir más dinero, pero no se dan cuenta que en España con ese sueldo de 1.200 euros tiene la salud, el transporte y casi toda la seguridad del mundo garantizada".

Explica que en dos años no ha presenciado ni un robo ni un tiroteo. "Son cosas que no tienen precio, la gente no se da cuenta que cuando tú tienes trabajo en una empresa estás cotizando, estás asegurado y las empresas te añaden una mutua. Si a mi me pasa algo estoy asegurado, eso no tiene precio", indica.

Sobre el transporte destaca que no hace falta tener coche o moto: "Me compré un patinete, pero hay metros cercanos que te conectan por todo Madrid". "La calidad de vida es muy buena, se descansa de verdad", añade.

Aquí el tiktoker habla de los horarios que tiene mucha gente en España: "El viernes salgo a la 1 de la tarde y tengo toda la tarde noche del viernes y el festivo, casi hasta me aburro. Eso no tiene precio. Puedo disfrutar con mi familia, trabajamos 40 horas yo y mi mujer y tenemos mucha libertad".

"Aquí la gente que está en España trabajando está feliz, los primeros meses son duros pero luego cuando las personas tienen sus documentos y están estables no se quieren ir", sentencia.