Esta es la región española con la mayor cantidad de nombres de pueblos de origen  árabe

"¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos pueblos valencianos empiezan por Beni?", comienza preguntando el usuario de TikTok, @cabrafotuda, y enumerando una serie de ejemplos tales como Beniardà, Benimuslem y Benimodo, entre otros. Es una pregunta que es probable que si, vives en la provincia o la visitas a menudo, te lo has preguntado en más de una ocasión.

La razón, como bien expone el usuario de TikTok, es que "los valencianos somos la región con más pueblos provenientes de los árabes de toda la Península Ibérica". Esta influencia árabe también se refleja en el lengua y es que expone, en valenciano, algunos otros ejemplos de palabras con estas raíces, tales como "albercoc, setrill, gandull".

¿Qué quiere decir 'beni'?

La duda fundamental es que significa la raíz 'beni-' de los nombres de estos pueblos valencianos. Como bien explica el autor del vídeo, "beni- significa 'hijos de'", para continuar explicando que, por ejemplo, Benicàssim viene de Beni-Qasim, que significa 'hijos de Qasim' mientras que Benifaió proviene de 'Beni-Hayyum', cuya traducción es 'hijos de Hayyum'.

No obstante, advierte que "no nos podemos fiar al 100% de todos los pueblos ya que algunos beni- no vienen del árabe sino que son falsos arabismos". Es el caso de Benidorm, que, como bien expone, "significa en latín 'Torms', que se traduce como 'pnya aillada'", cuya traducción al español vendría ser algo así como peña aislada.

"Y posteriormente cuando llegó Jaime I a estas tierras que estaban ocupadas por los árabes, a 'torms’ le añade un 'beni-', porque ha visto que la mayoría de localidades tienen 'beni', pero él no sabe lo que quiere decir. De ahí, 'torms' acaba siendo 'Beni-Torms' y finalmente Benidorm", continúa afirmando.

De igual forma, sostiene que ahí otros nombres de pueblos que, a priori, se podría pensar que no vienen del árabe, pero en realidad sí. En esta categoría entra Vinaròs, que "si comprobamos la documentación antigua nos lleva a Binelaroç que significa Els d’ Aros (los de Aros), es decir, Els Fills d’ Aros (los hijos de Aros).", subraya.