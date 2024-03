Le dicen a Ibai que "el 90% de su entorno está por interés" y deja esta sosegada y serena respuesta

Ibai Llanos se ha convertido por mérito propio en uno de los creadores de contenido más importantes del mundo en habla hispana. Sólo en Twitch tiene más de 15 millones de seguidores y sumando ya TikTok, YouTube, X e Instagram la cifra puede superar fácilmente los 50 millones.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pero, ¿qué queda del streamer que empezó narrando partidas y que ha llegado a convertirse en todo un empresario? Algunas amistades. En TikTok han vuelto a recuperar la respuesta que el streamer vasco dio hace unas semanas a un usuario que le dijo que "el 90% de su entorno está por interés".

Ibai le respondió que se había inventado el porcentaje: "Es como un dato que es como si digo: el 97% del chat de Reven es gilipollas. Es dar un dato por dar y me da la sensación de que es un comentario hecho desde la rabio y por meter mierda".

"Yo ya tenía amigos antes de que fuese famoso, no estaban conmigo por interés porque yo no tenía nada que ofrecer. Tenía menos dinero que una rata, no me conocía nadie y no te podía invitar a ningún evento porque el mayor evento que pasaba en mi vida era jugar al LoL", explicó.

Apostilló que sí que puede haber gente a su alrededor que pueda tener cierto interés en sacarle algo "pero siempre hay que respetar a las personas que han estado en tu vida antes de que fueras nadie".

Él mismo se dio cuenta de que lo de no ser "nadie" sonaba raro y apostilló que todo el mundo tiene el mismo valor "independientemente de a lo que te dediques". Además, aconsejó a la gente de su chat que mantuviese las amistades antiguas que hayan estado en los malos momentos.

Señaló Ibai que cuando todo va bien también puede saber si uno si alguien es o no un amigo de verdad: "No todos tus amigos se alegran de la misma manera de tus éxitos y esa información te puede decir algo".