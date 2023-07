Le dicen a Ismael Serrano que "menudo mito se me ha caído" por sus ideas y él arrasa con su respuesta

El cantautor Ismael Serrano ha tenido un encontronazo con un tuitero que le ha reprochado que pidiera el voto para la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

El artista ha reaccionado al debate de este miércoles en RTVE entre Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz y ha pedido el voto para la candidata de Sumar. "Si no lo tenías aún claro, espero que tras el debate se te hayan despejado las dudas. El domingo, a votar a Sumar, chavalada", ha asegurado.

Un tuitero le ha reprochado que pidiera el voto para un partido concreto: "Son muy demócratas y muy respetuosos. Pero te dicen a quien tienes que votar el próximo domingo. Son una puta secta".

Serrano se ha defendido y le ha comentado que "pedir el voto es democracia". "Entiendo que si por algunos fuera lo prohibirían. Pero es un derecho, fíjate tú"; ha apostillado el cantautor.

La conversación ha proseguido con el usuario diciendo que está "hasta las narices de partidos Frankestein, hasta el toto de que borren a la mujer y hartitos de que se demonice al empresario".

Además, el mismo tuitero le ha asegurado que no todo son "colorines y subidas de sueldo que pagan otros" y ha confesado que no va a votar a Sumar. La reacción de Serrano ha sido tajante: "Ah. Entonces el problema no es pedir el voto. Es no pedirlo para quien tú digas".

Entonces, el usuario le ha contestado que no falla el hecho de que "los de la 'cultura' apoyando a la ultra izquierda y creyéndose moralmente superiores al resto de los ciudadanos". "Menudo mito se me ha caído con este señor", ha terminado.

A estas palabras Serrano ha respondido de forma irónica y ya suma más de 1.700 me gusta: "Ismael Serrano de izquierdas. Quién lo iba a decir".