El impactante vídeo de las Fallas que no deja de verse: ya lleva 11 millones de reproducciones

La usuaria de TikTok Noelia Moya, una joven catalana que viven en Burriana (Valencia), ha sido una de las protagonistas de los últimos días en esta red social gracias al vídeo que ha publicado del fin de las Fallas.

La publicación, con más de 11,3 millones de reproducciones, deja ver el tremendo estruendo que se produce en su calle por los petardos y los fuegos artificiales que se tiran hasta el punto de que se les atasca el estor de la ventana y comienza a entrar el humo y algunas chispas mientras su amiga lo intenta solucionar.

Viendo la repercusión que ha tenido, la joven ha publicado un vídeo contando cómo lo vivió: "Brutal, las Fallas en Burriana no tengo palabras. No hemos querido ser unas inconscientes, simplemente estábamos viendo fuegos artificiales y quería grabar la experiencia porque estaban bastante cerca".

"A continuación hubo un resplandor y llegó la guerra, nunca me había imaginado que la situación que íbamos a vivir era tan fuerte, me dio mucha impresión. Parecía la guerra, soy catalana y no estoy acostumbrada a vivir esto, no me puedo imaginar cómo lo pueden vivir animales, personas mayores, etc", comenta.

La creadora de contenido explica que no le pareció seguro y relata junto a su amiga lo que ocurrió con su estor: "El problema es que con los nervios y que estábamos intentando escapar de esa guerra hubo un fallo. Me río ahora porque no ha pasado nada grave".

Según describen al subir el estor este se quedó enganchado y cuando quisieron cerrarlo no lo permitía. "Me ha impactado muchísimo. Vives situaciones de mucho ruido, respeto la tradición y pero hay que tener cuidado", remata.