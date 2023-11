Le llaman desde una compañía de luz y la reacción de esta cantante genera debate en la red

El usuario de TikTok @joseoteromusic ha publicado un vídeo mostrando la reacción de la cantante Tatiana de Luz tras recibir una llamada con fines comerciales.

Nada más 'descolgar el teléfono', la trabajadora le ha preguntado por la empresa con la que tiene contratada la luz con el objetivo de ofrecerle una nueva tarifa.

La artista musical, conocida por concursar en el programa Dúos increíbles, se ha puesto a cantar "Nocilla, qué merendilla".

Y esto es lo que le ha dicho la joven a la empleada unos pocos segundos después: "Hija, yo me llamo Tatiana de la Luz. ¿Tú crees que voy a contratar con ninguna empresa? Anda, anda. No me llaméis más, por favor".

Aunque la comercial ha intentado continuar hablando con ella para conseguir su objetivo, finalmente esta le ha colgado, no sin antes desearle "muy buen día, vida mía".

Mientras unos han bromeado y reído con la reacción de la cantante, otros han criticado la actitud que ha tenido con la persona que atendía detrás del teléfono.