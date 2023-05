Lo que le ha pasado al ir a entrar al cine está montando un tremendo lío en redes

Es uno de los vídeos más comentados de las últimas horas en TikTok y ha generado multitud de mensajes, la mayoría apoyando a la usuaria que se queja de que no le han dejado entrar con comida al cine.

"Vergonzoso. Luego dentro hay gente con comida de fuera y que ellos no lo han visto y no pueden hacer nada. No nos han dejado entrar con patatas ni bebidas si no era comprada en sus tiendas", reza el texto que en todo momento se puede ver el vídeo.

En las imágenes se escucha como una clienta discute con un empleado del cine que le explica que "es una empresa privada" y que "aplica la norma que hay en vigor", en ese caso la del Gobierno Vasco.

Además de no dejarle entrar con comida, el empleado le comenta que no le van a devolver el dinero de la entrada porque lo pone en las condiciones de compra y le insta a dejar la comida fuera y recogerla cuando acabe la película.

En los comentarios, la gente afirma que, por ley, sí está permitido entrar comida en los cines. "Hoja de reclamaciones y foto al cartel con la prohibición como prueba. Reclamar en la hoja sanción. Llevarla a la OMIC.Las multas están en unos 6000€", afirma uno.

Otra persona da un truco: "La próxima mételo todo en una caja de zapatos, nunca pondrán en duda una compra de zapatos estoy cansada de hacerlo".

Y otra comenta: "En todos los cines hacen lo mismo no dejan entrar comida que no sea comprada en el mismo cine así que no se de qué se sorprenden tanto".