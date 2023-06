Lo que le ha pasado a una española en un vuelo por Japón con sus hijos es de ver y no creer

La tiktoker española @lamaletadecarla ha explicado desde su vuelo de una zona a otra de Japón lo que le ha ocurrido con la compañía con la que viajaba. Antes de contarlo ha querido hablar del carácter de los japoneses, de los que ha dicho que son "bastante" cuadriculados e inflexibles.

Sobre su caso concreto ha señalado que tiene comprados tres asientos y que su hija se ha quedado dormida ocupando dos asientos: "Hay un montón de asientos libres y Adrián se ha cambiado. Lo que haríamos todos en un caso normal para que Lucía tenga más espacio".

En eso que han llegado las azafatas y le han dicho que no se podía cambiar nadie de sitio y que si quería hacerlo tenía que pagar. "Nadie se está quejando, nadie necesita ese asiento. Ha venido la supervisora y ha dicho que esa es la norma", ha añadido.

"Estoy flipando. No me había pasando nunca. El nivel de indignación que traigo... me quedo sin palabras", ha comentado antes de decir que lo ha dicho todo de forma educada porque las trabajadoras no tienen la culpa y simplemente están cumpliendo las normas.

También ha contado que otra mujer que viajaba con un bebé se ha movido de su asiento a otro lugar donde había más espacio porque el pequeño estaba incómodo y tampoco se lo han permitido.

"Qué falta de humanidad", ha finalizado sobre la compañía en cuestión, con la que no piensa volver a volar.