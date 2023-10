Le pide todo esto para alquilarle un piso y la respuesta que da provoca cientos de comentarios

El mercado del alquiler en España está cada vez más complicado. Es algo que saben bien todos aquellos que en algún momento se han enfrentado a la ardua tarea de encontrar un piso decente y no muy caro.

La situación se complica todavía más cuando los dueños exigen ciertas garantías para alquilar su vivienda. Lo ha comprobado en sus propias carnes el usuario de TikTok @m.s.g.02., que ha subido a esa red social un pantallazo de la conversación que tuvo con el propietario de un piso en el que estaba interesado.

"Necesito nóminas, vida laboral y certificado de no estar incluido en Fichero Inquilinos Morosos. Tan pronto me lo mandes, y si todo ok, podrás ver piso", le dice.

La respuesta de él está dando mucho de qué hablar: "De acuerdo. Para no ralentizar el proceso, ¿necesitaría algo más? Como algún órgano vital, qué sé yo. Corazón, pulmón, para poder ver el piso. Un saludo espero su respuesta".

"Entiendo que no estás interesado. Saludos", zanja el que alquila y el usuario remata: "Sí, hombre, cómo no voy a estarlo. Si se lo decía en serio, a ver si el día que quedemos para ver el piso no he entregado el hígado y se cancela la visita".

Los usuarios se dividen entre quienes se escandalizan por tantos requisitos para un alquiler y quienes lo ven totalmente lógico. "Yo tengo un piso en alquiler y telita... estamos TOTALMENTE desprotegidos... yo eso no lo pido.. .pero sí que antes de ir le hago una entrevista con preguntas", dice una persona.

Otro señala: "Yo tengo un seguro de impagos para mis inquilinos. El seguro me pide esa documentación. La ley no protege al propietario así que es lo que hay". En cambio, otro usuario, apunta: "Totalmente, se pasan... Sobre todo si acabas de conseguir un trabajo y aún no tienes nómina ni vida laboral. Ni aunque tengas avalistas te quieren...😅".