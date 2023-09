Le preguntan a un agroinfluencer andaluz cuándo sale con sus amigos y su respuesta da que pensar

Juan de Dios Quesada es un joven ganadero y tiktoker que ha alcanzado cierta popularidad en las redes sociales -su cuenta de TikTok la siguen más de 80.000 personas- compartiendo cómo es la vida en el campo andaluz, al que ha estado dedicado desde los 17 años, cuidando de sus caballos y sus vacas.

Día tras día, Juan de Dios ha ido tejiendo una red de seguidores que consumen todos los vídeos que publica en la ganadería que gestiona. Sin embargo, la publicación más vista del angroinfluencer andaluz nada tiene que ver con su trabaja en la ganadería que gesetiona. Más bien, con la vida en el campo y sus momentos de ocio.

El vídeo, que acumula ya más de un millón de reproducciones, se trata de la respuesta a uno de los comentarios que alguno de sus miles de seguidores le ha dejado otra publicación y que, tal como dice, "ya me lo ha preguntado mucha gente y digo, vamos a contestarlo". La pregunta: cuándo sale con sus amigos. Su respuesta contando como se divierte y su reflexión sobre el tiempo libre y salir de fiesta da que pensar.

"No, no suelo salir mucho. Amigo, tengo uno nada más", dice Juan de Dios nada más arrancar su vídeo viral de TikTok y explicar porqué él y sus amigos no son "de salir como lo percibe la gente normal. Eso de salir a los pubs, a las discotecas a ponerte ciego perdido. Con la música a tope aquí en la oreja... haciendo el gamba por ahí...", explica el joven ganadero antes de lanzarse a relatar qué hace para divertirse en su tiempo libre.

"Nosotros somos más de salir a las cuatro a tomar café. A coger espárragos... porque, claro, los espárragos son en el tiempo de la lluvia y, entonces, pegas unos resbalones para abajo y te hartas de reír. Ir a los cerros estos, ¿sabes? A veces vamos a llevar dos mastines a no sé dónde y nos montamos en una motillo y vamos los dos, con dos mastines o, nos montamos en una moto tres y una cabra, ¿sabes lo que te quiero decir?", apunta.

Porque Juan de Dios tiene claro que él prefiere aprovechar su tiempo libre disfrutando de la naturaleza o mejorando sus técnicas de monta a caballo ("Eso es una persona con un hobby normal") y no como la gente que "está deseando que llegue la fiesta para ponerse ciego de todo. Con la música a tope en la oreja y a hacer el indio por ahí, gastándose el dinero y levantándose malos al día siguiente. Ese es el peor hobby que puede coger una persona", remata el joven andaluz.

Antes de despedirse con un "hasta luego, señora", eso sí, Juan de Dios tiene tiempo para confesar qué es lo que no haría en ningún caso si llegado el caso tuviese que salir por la noche con sus amigos: "Yo no tengo cara de bailar. Yo, si quieres, te ayudo a descargar un camión de paja. ¿Pero bailar? No voy a bailar", reconoce.