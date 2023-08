Una pareja española se va a Portugal a probar "comida rara" y prepara este 'menú' para todos los gustos

El conocido influencer Ibai Rider se ha ido a Portugal con su pareja. Pero no un viaje cualquiera, sino a probar "cosas raras". De esas "que no hay en España", advierten justo al inicio a la entrada de un supermercado

El vídeo es un desfile de productos que por estos lares no acostumbramos a tener, empezando por el super, que es un Continente, marca que aquí los más jóvenes no han conocido. En él encuentran de todo... aunque no todo especialmente rico, dejan claro.

Empiezan con unas verduras secas, siguen por una bolsa de boniato laminado y dan una oportunidad al refresco 'Brisa' de maracuya, típico en el país vecino. Este sí parece gustarles, no como las patatas de lentejas, "que no huelen a nada" y directamente valoran como "comida de pájaro".

La lista no para, en dos minutos de exposición de la gastronomía 'rara' portuguesa.

Triunfa un peculiar néctar de mango, que califican como "néctar de los dioses... ambrosía", entre gestos de felicidad. El menú prosigue con un pollo al limón y picante y un pan rojo que es "pan normal", algo parecido a lo que opinan de un pastel de carne que no es más que una "empanada normal".

Ibai tira justo ahí de un clásico, la cerveza Sagres, una de las principales de Portugal, pero nos quedamos sin saber su juicio "porque está caliente y la cerveza no se bebe caliente".

La pareja se divide con las 'marineras', unas galletas de ajo que a ella le gustan y a él no, como deja claro por sus gestos de desagrado.

El remate es un bollo llamado 'pan de Deus' del que destacan lo "tiernísimo que está". "Es el bollo más tierno que me he comido nunca", culmina el influencer tras un 'paseo' por los sabores "raros" portugueses.