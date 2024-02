Le sacan a Roberto Enríquez las palabras de José Coronado: se pone muy serio y lanza este aviso

El actor Roberto Enríquez se ha pronunciado con toda rotundidad sobre las polémicas palabras que José Coronado pronunció a raíz de la denuncia de tres mujeres acusando de violencia sexual al director de cine Carlos Vermut.

Coronado, que ya pidió disculpas por esas declaraciones, aseguró: "En cualquier caso, yo lo que pienso es que hay que denunciar. Lo que no vale es denunciar al año a los dos años... Y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer que antes no los había. Por lo tanto, hay que denunciar al segundo uno".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En una entrevista en Televisión Castilla y León, Enríquez ha sido cuestionado por esas palabras. Y ha sido claro: "Antes de contestar a la pregunta, que no me voy a poner de perfil, la voy a contestar, yo le concedo el beneficio de la duda y creo que todo el mundo tiene la presunción de inocencia ganada y debería ser así a nivel público también".

"Ahora bien, yo no tengo ni idea ni los criterios para opinar, pero yo creo que hayan pasado unos meses, cinco años, 20... la víctima tiene derecho a hablar y a expresarse y a decir lo que piensa, por supuesto", ha subrayado.

"No me parece que esté fuera de lugar porque haya pasado tiempo. Por ende, los abusos a niños que no se dijeron y se dicen ahora por parte del clero... no habría posibilidad de decirlo porque no se dijo en su momento. No. No. Creo que hay que decirlo cuando la víctima esté preparada y tenga la posibilidad de decirlo", ha insistido.

"La mayoría de las víctimas se sienten culpables de lo que está pasando cuando no son culpables de nada", ha recordado.

Cuestionado sobre si alguna vez ha sufrido o visto abusos, Enríquez ha señalado: "A mí alguna vez gente que tiene mucho poder, que te puede dar trabajo, te hacen como insinuaciones pero nunca de una manera... son siempre como... dejo la pelota botando, tú si quieres la recoges".

"Pero eso es como la vida misma. A mí no me ha pasado nunca nada de eso ni lo he visto ni nada por el estilo. Ahora bien, vivimos en una sociedad super machista, entonces estoy seguro", ha afirmado.

"No hace tantos años que la mujer necesitaba el beneplácito de su marido para tener una cuenta, votar... venimos de esa cultura, entonces hay mucha gente que se cree con derecho. Es muy sospechoso que muchas mujeres, por no decir todas, hayan vivido algún episodio donde un tipo se ha propasado, con las manos, verbalmente, con su actitud....", ha asegurado.