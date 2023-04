Una psicóloga destaca esta como una de las diferencias clave de la cultura estadounidense

La psicóloga clínica Gloria Balagué ha sido entrevistada por El País para hablar de su experiencia en la formación de grandes deportistas de élite, donde ha asegurado que el modelo de sociedad estadounidense tiene "muchos déficits".

Según ha explicado la profesional, que ha vivido tres décadas en Estados Unidos y que ahora forma parte del equipo de la selección española de natación sincronizada, el problema es que "la sociedad constantemente nos dice lo que es importante".

"Pero, claro, ¿para quién?", ha preguntado de forma retórica, para, a continuación, explicar cómo es la comunidad estadounidense: "Yo he vivido muchos años en Estados Unidos. Aquella es una cultura superindividual. Lo que la sociedad te dice que vale más es que tú, como individuo, seas el mejor".

Sin embargo, "eso no es así en todas las culturas, porque las hay mucho más de cooperación", ha asegurado. En este tipo de modelos, "la satisfacción es real, y el concepto de éxito radica en que mejore todo el grupo".

Aunque ha admitido ser "muy competitiva", Balagué ha asegurado sentirse "más a gusto" en un modelo donde el equipo tenga que ver con ella: "No me merece la pena estar aislada y no tener un grupo que suba y mejore conmigo".

Por eso, al modelo estadounidense le ve "muchos déficits, algo que se nota mucho en los deportes de equipo, porque, a pesar de poder tener un grupo buenísimo de superatletas, muchas veces no tienen equipo", ha sentenciado la experta.