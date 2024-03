Una española que vive en Finlandia se vuelve a España feliz y cuenta la realidad que pocos cuentan

Los países como Noruega, Suecia y Finlandia son percibidos a menudo por los españoles como el ideal de vida al que aspirar: lugares donde reina el bienestar y todo es de color de rosa.

Pero son muchos los que últimamente avisan de que, aunque aquella zona tiene puntos muy fuertes, no son poco los 'peros' que se les puede sacar en el día a día.

Y muestra de ello es el vídeo que ha subido la usuaria de TikTok @lau.roca poco antes de volverse a España tras vivir en Finlandia.

La mujer, completamente feliz, dice: "Mírame, me ves la cara, ¿no? Este es el color de una persona que no ha visto el sol en cuatro años. ¡Pero se acabó aquí!".

"Hoy me he levantado, últimas horas en Finlandia... digo me voy a dar un paseo, qué nostalgia, así lo veo todo antes de irme, me voy con un buen recuerdo, un buen sabor de boca... pero claro, es que es imposible en este país", dice mientras enseña el suelo completamente nevado.

"Ni pena ni nada. ¡Hasta luego!", exclama. Entre las reacciones al vídeo, una usuaria señala: "¿¿Cuatro años sin ver el sol?? Una semana duro yo allí 😂". Y la autora del vídeo aclara: "A ver, en verano tenemos mucho sol pero el UV no es suficiente jajaja".