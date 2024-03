Les dicen a Estopa que "los pijos" también les escuchan y su respuesta es para disfrutarla

Los hermanos José y David Muñoz, Estopa, han dado una respuesta digna de verse cuando, durante una entrevista, les han preguntado por qué en sus conciertos no ponen zona VIP.

"Una vez nos la pusieron y nos la metieron. Estábamos cantando y en las primeras filas veía a la gente desahogada, tomando cubatas, hablando entre sí... ¡Eran pijos todos!", ha exclamado David en una entrevista en El Mundo en la que de inmediato les han señalado: "Los pijos también escuchan Estopa, ¿no?".

"Sí. Pero que se vayan atrás. Que no molesten (risas)", ha reaccionado David. Y su hermano ha añadido: "Es que si los pones en primera fila le quitan ambiente al concierto". Luego David ha vuelto a tomar la palabra para abrir un debate: "Los pijos también escuchan Estopa? Es que yo creo que los pijos no saben que son pijos. Nadie se considera pijo, ¿no?".

"Tener dinero no es ser pijo. Puedes ser pijo y ser de Cornellà. Ser pijo es una actitud, pero el que es pijo no dice 'yo soy pijo', porque es como decir 'yo soy idiota'", ha proseguido él mismo. A esa reflexión, José ha agregado: "El pijo es un aparentador".

Y el propio David ha aclarado: "Cuando hablo de pijos no hablo de gente con dinero. Hablo de gente materialista u ostentosa, sin escrúpulos, clasista... Pero los clasistas no se consideran clasistas. No saben que lo son".

"Pero es más fácil ser pijo con dinero que sin dinero", ha subrayado su hermano, a lo que David ha zanjado: "Hombre, es más fácil ostentar con un Ferrari que con un Opel Corsa. ¡Otro debatazo! (Risas)".