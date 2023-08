Llega hasta la tele para denunciar uno de los cobros más "sinvergüenzas": se ve en este ticket

Un cliente de un bar ha llevado su denuncia hasta el programa Más Vale Tarde, La Sexta, después de que en ese local le hayan cobrado 15 céntimos por ponerle en el agua tres cubitos de hielo, que salen a cinco céntimos cada uno.

"Esta cantidad no creo que a la caja del bar le vaya a resolver gran cosa, pero demuestra desde luego la falta de calidez y la falta de calidad también de dicho restaurante, que deja muchas dudas sobre esa profesionalidad", se lamenta el cliente.

Y añade: "Me parece una nimiedad la cantidad, pero una sinvergonzonería terrible hacer esa tarifa aplicada a tres cubitos de hielo".

La abogada Beatriz de Vicente ha resaltado que "hay una ley de residuos y suelos contaminados de economía circular que dice: el agua del grifo a consumidores de restaurante no se le puede cobrar y se le debe poder ofertar".

"Tampoco podemos cobrar por el tenedor ni por la vajilla. El resto se llama libertad de mercado", ha señalado antes de insistir en que "por lo mismo que una tabernita me cobran dos euros me pueden cobrar 20 en otro sitio, ya es la elección".

Lo importante, según la abogada, es que el bar o restaurante deje muy claro por qué se cobra y cuánto: "Usted me puede cobrar por el hielo y me pueden decir: oiga a mí me cuesta tanto el hielo y la máquina y la electricidad. Hay que ponerlo y ya está en tu opción irte o quedarte. El pan es lógico que te lo cobren. Lo que es importante es no jugar al engaño".