Se lleva todos los aplausos con un reivindicativo minuto que deberían escuchar los empresarios

Marta Latas, una dependienta que lleva trabajando desde hace 18 años en la tienda de ropa H&M, protagonizó este sábado en laSexta Xplica uno de los discursos más aplaudidos. De hecho, la invitada se llevó una rotunda ovación del público y de buena parte de sus compañeros.

Latas reconoció que se sentía una "privilegiada" porque en su centro de trabajo ella tiene un contrato indefinido de 40 horas semanales. "Tengo compañeras de 12 horas o de 24 y que no llevan los años que llevo yo y sus salarios son mucho más inferiores. ¿Cómo se van a independizar o van a pensar en tener una familia?", ha preguntado, afirmando que son personas con contratos indefinidos que no pueden.

"Hay que valorar cuándo echar mano y dónde. Yo tengo una casa porque llevo muchos años trabajando, pero ha subido todo menos el sueldo y es imposible que ahora llegues a un alquiler", ha reconocido.

La dependienta planteó el problema como una "pescadilla que se muerde la cola" porque, en su opinión, no cree que sea culpa al 100% ni de los empresarios ni de los trabajadores.: "Llevo 18 años trabajando y siempre he entendido al empresario muy bien, pero no nos están dando nada y sólo pedimos que se cumplan nuestros derechos".

Latas señaló que han ayudado al empresario han estado a su lado. "Si un empresario tiene unos buenos trabajadores que se ven motivados por ese empresario van a dar el 100% y el 200% en momentos difícil", remató.

Finalmente, la joven dejó un último mensaje, que se terminó por llevar los aplausos del público: "Lo que ese empleado tampoco quiere ser la primera opción que lo echen a la calle, esto es como un barco y antes de tirar al marinero puede haber una carga que se puede tirar".