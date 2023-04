El duro testimonio de una joven que lleva más de 10 años de alquiler: "Veo mi futuro y me da ansiedad"

Lorena Jiménez, una joven de 30 años que ha participado este sábado en laSexta Xplica, ha dejado un duro testimonio sobre la situación en la que se encuentra después de llevar más de 10 años viviendo de alquiler.

Según ha relatado en el programa que conduce José Yélamo, lleva desde que cumplió la mayoría de edad, los 18 años, en alquiler, pero que, tras más de una década no ha logrado avanzar y comprarse una vivienda.

"Cuento todo lo que he gastado en alquiler y podría tener un piso pagado, pero a mí no me han dado facilidades", ha asegurado.

Lorena Jiménez ha reconocido que ella no tiene "unos padres que me han podido pagar 40.000 o 50.000 euros para la hipoteca". "Yo no he tenido una pareja para formar un futuro", ha razonado.

"El banco no me da esas facilidades y llevo cotizados desde que tenía 18 años. Es inviable. Yo mi futuro lo veo y me da ansiedad. Es horrible", ha sentenciado la protagonista, durante su intervención en laSextaXplica.

Una situación similar a la que están viviendo muchos jóvenes. Según los datos que publicó hace unos días Ayuda en Acción, la edad media de emancipación del joven español es de 29,9 años, es decir, 1,4 años más que en 2008.