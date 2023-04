Se lleva más de 8.000 'me gusta' con su respuesta a un hombre en problemas por su hipoteca variable

El usuario de Twitter @Anarcarural ha publicado uno de los tuits con más repercusión de las últimas horas con la respuesta que le ha dado a un hombre que apareció en La Sexta Xplica contando los problemas que tiene para pagar su hipoteca, variable, cuya cuota está incrementándose enormemente.

Según ha señalado, su hipoteca es de tipo creciente: "Significa que, además de estar sujeto al índice de referencia, que en mi caso es el Euribor, crece al año un diferencial que puede ser al año en torno al 1% o al 3%".

"Va subiendo. Siempre es en base al capital pendiente y la trampa es que se calcula geométricamente. Es como la leyenda del ajedrez. El emperador chino vio el ajedrez, le gustó y dijo al inventor: te lo compro. Y el invento dijo: me lo tienes que comprar pero cada tableta del ajedrez, que son 64, cuesta un granito de arroz, el siguiente dos, el siguiente cuatro. La hipoteca creciente es lo mismo", ha explicado.

"Al banco no le interesa el producto porque debes mucho capital. Segundo, no está por la labor de ayudar. Ellos tienen tu hipoteca y mientras vayas pagando no les importa. Vas a otras entidades a intentar subrogar o llevar la hipoteca y tampoco les interesa porque no entras en el perfil de clientes que ellos quieren o buscas. Y te encuentras que debes todavía mucho dinero, más que el deberías si tuvieras una cuota francesa, de referencia en toda España", señaló.

El hombre destacó que ha pasado de pagar 600 euros hace un año a 1.300, más del doble. "¿Yo ahora qué hago? La situación es insostenible. No puedes hace frente a esa subida", se lamentaba.

Tras ello, @Anarcarural ha respondido diciendo: "Ya te avisaron y no quisiste escuchar…". Junto a la famosa escena que protagonizaron hace años Silvia Charro y Simón Pérez y en la que aconsejaban a todo el mundo escoger hipotecas fijas.

El tuit ha provocado una oleada de 'me gusta', hasta el punto de superar los 8.700 en un día.

Charro y pérez rompieron con lo establecido y lograron viralizar un vídeo de poco más de ocho minutos en el que hablaban sobre las hipotecas a tipo fijo y a tipo variable, pero en el que todo el mundo se fijó en la gesticulación que ambos mostraron.