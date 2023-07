Lleva su voto a Correos y lo que le acaba pasando hace las delicias de Twitter

Los empleados de Correos viven unos días de mucho trabajo por las elecciones generales del 23 de julio. La compañía ha recibido más de 2,6 millones de solicitudes de voto por correo, un 95% más que las del año 2019.

Es por ello que se ha ampliado el horario de atención al público y los días de apertura de sus oficinas para facilitar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto.

Algo que ya ha hecho el usuario de Twitter Rafa de la Rosa, pero que le ha dejado una experiencia que ha llamado mucho la atención.

"He ido a llevar el voto a Correos. Había otras 15 personas votando", ha relatado en la primera parte de su mensaje publicado en la red social del pájaro azul.

Pero, lo que no esperaba el protagonista, es que uno de los trabajadores de Correos le iba a avisar de algo en lo que él no se había fijado correctamente, pese a ser muy importante.

"Cuando he entregado el sobre, el señor me ha mirado raro y me ha dicho "¿has metido todos los papeles? Pesa poco". Me faltaba uno y gracias a eso, mi voto va a ser válido. Y tienen cojones de ponerles en duda", ha señalado, en un tuit que acumula más de 15.200 me gusta.

En un segundo mensaje, Rafa de la Rosa ha querido aprovechar la repercusión para indicar lo que se debe hacer a la hora de ir con el voto a Correos.

"Hay que meter los dos sobres (Diputados con una sola papeleta, el blanco; y luego senado en naranjita, marcando las cruces que depende de la zona en la que vives) y el papel del censo. Importante el papel del censo que sin el todo lo demás no vale para nada", ha detallado.

Aprovecho. Hay que meter los dos sobres (Diputados con una sola papeleta, el blanco; y luego senado en naranjita, marcando las cruces que depende de la zona en la que vives) y el papel del censo.



Importante el papel del censo que sin el todo lo demás no vale para nada. — Rafa de la Rosa (@RafadelaRosa_) July 13, 2023