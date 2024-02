Alucina con lo que se encuentra en un piso de Valencia en Idealista: nunca se ha visto nada igual

Buscando una vivienda para comprar o alquilar es toda una aventura y en ocasiones hay anuncios originales, como el que se ha encontrado el usuario de X (antes conocido como Twitter) @victortellinis, en Valencia, que ha hecho estallar de risa a los usuarios.

"Por favor, el baño que me he encontrado en Idealista es super 'camp'...", ha comentado en la publicación, que ya acumula 65.800 reproducciones y 3.000 'me gusta en menos de 24 horas, y subiendo.

Camp se refiere a recrear con 'desenfado' formas estéticas que están alejadas de la moda actual. El usuario ha rastreado un piso en Idealista, situado en el municipio de Benicalap y se ha encontrado con un ático dúplex de 168 metros cuadrados distribuidos en tres amplios dormitorios y tres baños completos.

Pero lo que se ha encontrado en uno de los baños es lo que le ha dejado de piedra: el cristal del espejo está dentro de una paellera.

Y no sólo eso, sino que el lavabo también, fascinando a los usuarios: "Eso no es un baño-paella, es un baño con cosas". "La típica casa valenciana", ha comentado un usuario con tono irónico.