Cuenta lo que ha pasado con el alquiler de su "antiguo piso" y es para reflexionar mucho como sociedad

El mercado de la vivienda se ha transformado por completo, hasta tal punto de que las presiones para que algunos inquilinos terminen rompiendo el contrato se ha convertido en una tónica cada vez más denunciada.

Es, precisamente, la misma crítica que ha compartido el usuario @Kyuni con el piso de alquiler en el centro de Valencia en el que vivía. Una relación contractual que el casero terminó estropeando.

Tal y como ha relatado el protagonista en un tuit de lo más comentado, ha explicado que su antiguo piso "ya está en alquiler" y ha explicado lo que ha vivido en los últimos tres meses.

"En septiembre, pagaba 690 euros y mi casero me dijo que no era rentable para él, intentó subírmelo a 850 pero le dije que era ilegal", ha contado antes de revelar cómo ha sido el final.

El usuario ha detallado que el propietario "al final consiguió que me fuese", pero, ahora, ha visto anunciado el piso por un precio que nada tiene que ver con el que le había propuesto a él.

"Ahora está por 1.100 euros", ha señalado, junto a una imagen del anuncio en la que se puede ver la 'oferta', publicada en la plataforma Idealista, para una casa de 60 metros cuadrados con una sola habitación.

En un segundo mensaje, no ha perdido la ocasión para bromear con "la de magdalenas que hice en esa cocina". "El casero compró el piso sin venir a verlo en enero de 2022. Hasta que vino a firmar la rescisión de contrato ni sabía que tenía lavavajillas. Me dijo que, si no me subía el alquiler, quizás su hija lo necesitaría en el futuro cercano", ha revelado.

El mensaje se ha hecho muy viral en pocas horas, con más de 7.000 me gusta y cientos de comentarios de personas indignadas: