Lola Herrera no se muerde la lengua y manda este mensaje a las mujeres que son "de derechas"

La actriz Lola Herrera ha ofrecido una entrevista publicada este sábado en El Español en la que ha sido fiel a su estilo y ha sido muy sincera con algunos temas de actualidad.

Aunque tras una de las preguntas aseguraba que ella no quería hablar de política, ha dejado bien claro lo que piensa de que la gente cambie de ideología y acabe votando a la derecha.

"Ay, yo eso no lo puedo entender. A no ser que sea por un trastorno. Hay gente que ha sido de derechas su vida entera, pero lo otro… lo otro no", ha asegurado.

Lola Herrera ha justificado que "ya vemos clarísimamente por dónde va el mundo y por dónde va Europa". "Hay una tendencia clarísima y para mí, inexplicable", ha explicado.

Pero ha sido todavía más rotunda al confesar que ella sigue siendo de izquierdas y feminista. "Por supuesto. Soy de izquierdas y como mujer, más todavía", ha señalado.

"No entiendo que una mujer pueda ser de derechas con todas las prohibiciones que nos han venido por ese lado, por la extrema derecha y la derecha", ha criticado.

Sobre las elecciones, ella ha revelado que suele votar siempre. "Es la única ocasión en la que podemos hacer algo de verdad. Luego ya puedes ponerte a hacer manifestaciones… que está bien, que todo cuenta, pero que sobre todo cuentan los votos. Esos son los que dan el poder. Votar es una cosa muy seria", ha sentenciado.