Loquillo, buen conocedor de la época, habla claro sobre si ahora hay más libertad que en los 80

El cantante Loquillo ha opinado en una entrevista publicada este viernes en el diario El Mundo, sobre el debate que está abierto de cuándo ha existido una mayor libertad de expresión en España, si en los años 80 o en la actualidad.

Durante la conversación en la que también ha sido entrevistado el exSecretario de Estado de Cultura durante el segundo mandato de Aznar, Luis Alberto de Cuenca, ambos han sido preguntados por las palabras del humorista Joaquín Reyes en el Foro de la Cultura de Valladolid.

"No comparto la reflexión esta de es que ya no te puedes reír de nada porque las personas que lo dicen resulta que están trabajando en el humor. Se hace humor, se hace muchísimo humor, la gente valora el humor. Lo que pasa es que ahora hay espacios donde se expresa la crítica, que antes no. Tú antes hacías una broma y nadie tenía posibilidad de criticarla. Y ahora sí. Y me parece que los cómicos no asumimos bien la crítica porque muchas veces dicen: me censuran. No, te critican. No es lo mismo. La censura la ejerce el poder. La gente te critica la broma", aseguró el humorista.

Loquillo, a estas palabras, ha reaccionado asegurando que no diría que hay una falta de derechos. "No lo diría en mi vida, eso es una barbaridad. Obviamente, en España tenemos unos derechos que en el año 80 no existían, y cualquiera que diga lo contrario indica que vivía muy bien con el franquismo".

"Yo cuando escucho a políticos diciendo que hay que preservar la libertad de expresión, pienso: '¿Y me lo dices tú, que eres político?'. En los peores momentos del franquismo y de la dictadura la gente se buscaba la vida. Yo diré lo que tenga que decir, a mí nadie me da miedo en ese sentido. Repito, nadie. Y tengo muy claro que hoy en día podremos seguir inventando mil y una formas para seguir diciendo lo que tengamos que decir", ha sentenciado el cantante.