Loquillo cuenta qué tipo de móvil tiene y opina así acerca del uso que le damos a las redes sociales

El usuario de TikTok @nt_music_records ha publicado un vídeo en el que aparece el cantante José María Sanz Beltrán, popularmente conocido como Loquillo, hablando en una entrevista sobre el uso que le damos en la actualidad a las redes sociales.

"No hay que pasarse", ha opinado el artista, advirtiendo de que no hay que abusar de Internet. De hecho, también ha asegurado que su móvil es "un Nokia", dando a entender que no le da tanta a importancia al avance de la digitalización como sí lo hace una gran mayoría de personas.

El vídeo ha recopilado en pocas horas cerca de 13.000 reproducciones y, aunque algunos han criticado su postura, otros han aplaudido a este clásico cantante de rock and roll de la música española.

"Yo voy con un Nokia. ¿Sabes lo que quiero decir? A mí me gusta hablar con las personas y creo que las redes sociales están bien para algunas cosas, pero sin pasarnos del tema", ha empezado señalando el artista.

También ha opinado que, si la usamos demasiado, podríamos "perder la capacidad de comunicarnos entre nosotros, cara a cara", una visión de la realidad que ha sido muy aplaudida por algunos usuarios de TikTok.

Otros, en cambio, le han acusado de "postureo", es decir, de utilizar este argumento supuestamente "artificial" para beneficiarse.