Los 40 segundos de un chico que denuncia esto que ocurre entre hombres y mujeres: pura ironía

El usuario de TikTok @alpilpil ha publicado un vídeo con un tono de lo más irónico para criticar algunas actitudes machistas presentes en la sociedad.

"Las mujeres a partir de los 30 años ya no sirven. Quiero decir que ya no me sirven porque se dan cuenta de que soy un niñato", ha empezado diciendo a modo de zasca.

A continuación, ha asegurado, de nuevo tirando de sarcasmo, que "ningún hombre va a querer estar con una mujer que haya estado con cientos porque tiene que ser una cosa única" y ha bromeado con que su "novia actual" le vino "en una caja con cinta de embalar".

"En el momento en que la chica tenga independencia económica igual se da cuenta de que yo soy un gilipollas y por ahí no paso. Una llave maestra es una llave que abre todas las puertas, pero una cerradura que se abre ante todas las llaves, ¿eso qué es? Pues no lo sé porque no me da para más", ha seguido.

Y con esta icónica alusión ha concluido el joven con la implícita denuncia: "Recordar, chicos, si queréis ser como yo tenéis que pensar lo que os falta. Probablemente sea oxígeno en el cerebro".