Los comerciantes alzan la voz y responden a quienes se refieren a ellos como "el chino de abajo"

El usuario de TikTok de El Periódico (@el_periodico) ha publicado un reportaje en el que varios comerciantes migrantes alzan la voz a través de la iniciativa 'Tengo nombre' para romper los estereotipos y que les dejen de llamar por su procedencia.

"El objetivo de esta iniciativa es mostrar que cada persona tiene un nombre y que no la define dónde ha nacido o de dónde es", ha explicado Álex Porras sobre esta campaña, que actúa colocando carteles en los comercios bajo el lema de "No soy el paki" y "No soy el chino".

"No nos importa mucho que la gente nos llame 'el chino', pero queremos que nos llamen por nuestro nombre", ha explicado la propietaria del Restaurante 104 (Barcelona), Su dan Lu.

Ha expresado que cree que es importante que la gente enseñe a los niños que los bares o las tiendas de la esquina no son "el chino, sino el bar de la Dan, el bar de la Yun...".

"Es una muy buena iniciativa", ha expresado un usuario, llevándose decenas de 'me gusta'. La usuaria Justina Jiménez también se ha llevado el aplauso por su comentario: "Celebramos y apoyamos esta iniciativa, todos tenemos un nombre y es el sonido más dulce que puedes escuchar".