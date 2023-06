María Pombo: "En los Premios Ídolo prevalecía una vertiente ideológica muy marcada"

María Pombo ha concedido una entrevista a la revista Glamour en la que ha hablado de los premios Ídolo, unos galardones creados por Dulceida y que son algo así como los Goya de los creadores de contenido.

La influencer madrileña ha respondido a una pregunta sobre estos premios y sobre si hay "dos bandos claros" políticamente hablando.

"También desde fuera se aprecia que, entre los influencers españoles hay dos 'bandos' claros. ¡Es como las 'dos Españas'! Y parece que en la polémica entrega de los Premios Ídolos se materializó y se hizo 'oficial' esa división entre profesionales. ¿Realmente es así?", le han preguntado a Pombo, con más de tres millones de seguidores en Instagram.

"No es que haya bandos, cada quien tiene formas diferentes de pensar, como es normal, y respetable en cualquier sociedad. El tema aquí es que en los Premios Ídolo prevalecía una vertiente ideológica muy marcada que es común en la mayoría de los asistentes, donde parecía que no había respeto e incluso hay crítica hacia las otras formas de pensar o ver la vida", ha aseverado.

En su caso, Pombo ha contado que no pudo acudir por trabajo: "Terminé muy tarde la jornada de grabación. Pero creo que, de igual forma, como le comenté a Aída, la que admiro y quiero, no me hubiera sentido cómoda asistiendo por motivos personales".

Para zanjar el asunto ha señalado que entre los creadores de contenido se quieren y respetan mucho: "Tengo muchos amigos que piensan diferente a mí y solo hay respeto y admiración entre nosotros, ya que es así como creo que debería ser".